Die Verteidigungsstrategie der Brittney Griner

Seit Februar sitzt die US-Basketballerin in Moskau im Gefängnis, längst ist ihr Fall zum Politikum geworden. Nun hat der undurchsichtige Prozess wegen Drogenbesitzes begonnen.

Moskau/Wien. Wie lang dieser Prozess dauert, wann ein Urteil zu erwarten ist, weiß niemand so recht. Nur dass die Untersuchungshaft von Brittney Griner einstweilen bis 20. Dezember verlängert wurde. Die US-Basketballerin, 31 Jahre alt und zweifache Olympiasiegerin, sitzt seit 17. Februar in einem Moskauer Gefängnis, am Flughafen war in ihrem Gepäck Cannabisöl entdeckt worden, von den Ärzten in ihrer US-Heimat verschrieben, aber in Russland verboten.

Inzwischen hat der Prozess wegen Drogenbesitzes im Moskauer Vorort Chimki begonnen. Griner, die seit Jahren in den Spielpausen der US-Liga für russische Klubs aufläuft, bekannte sich schuldig, ihre Anwälte hoffen dadurch auf ein mildes Urteil. Doch es drohen bis zu zehn Jahre Haft.