Baerbocks heikler Einstandsbesuch in der Türkei

Die deutsche Außenministerin muss in Ankara mit Gegenwind rechnen. Ukraine-Krieg, Griechenland, Nato-Erweiterung, Syrien – die Liste der Problemthemen ist lang. Und die Türkei sieht sich in überlegener Position.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock muss sich bei ihrem ersten Besuch in der Türkei am Freitag auf Gesprächspartner gefasst machen, die sich stark genug fühlen, ihren Verbündeten in Europa und Amerika die Leviten zu lesen. Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, den sie am Freitag trifft, warf dem Westen am Mittwoch vor, den Ukraine-Krieg in die Länge ziehen zu wollen, um Russland zu schwächen. Die Türkei dagegen trete für den Frieden ein, sagte er in einem TV-Interview. Vermittlungsmissionen seien für die Türkei zu einem „Markenzeichen“ geworden. „Das kann nicht jedes Land.“

Ihre politische Bedeutung im Ukraine-Krieg unterstrich die Türkei am Mittwoch mit der Einweihung des Gemeinsamen Koordinationszentrums für die geplanten Getreide-Exporte aus der Ukraine. Die Einigung auf die Getreidelieferungen könne Modell für Vereinbarungen bei anderen Differenzen zwischen Russland und der Ukraine sein, sagte Verteidigungsminister Hulusi Akar bei der Eröffnung des Zentrums, das in einem Konferenzzimmer der Militärakademie in Istanbul untergebracht ist.