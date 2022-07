Putins Spiel mit unserer Angst: Wie lange fließt noch Gas nach Europa?

Der Kreml schraubt den Gashahn für Europa sukzessive zurück. Die EU bereitet sich bereits auf einen völligen Lieferstopp vor, was die europäische Einheit massiv auf die Probe stellen würde. Vor allem das neue Gas-Sorgenkind Deutschland steht vor ernsthaften Problemen.

„Deutschland steht in Europa gerade völlig entblößt da“, sagt „Presse"-Wirtschaftsredakteur Aloysius Widmann im Gespräch mit David Freudenthaler. Das volkswirtschaftlich gewichtigste Land Europas sei drauf und dran, in der Gaskrise seine Führungsrolle innerhalb der EU zu verlieren, was auch für die Europäische Union zum Problem werden könnte. Die allgemeine Unsicherheit ist Nährboden für Populisten, die ihre Chance wittern. In Österreich kämpft man (noch) mit anderen Sorgen.

