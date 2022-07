Boss Trump und sein Ex-Vize im Fernduell

Donald Trump, ganz der Alte, vor seinen Anhängern in Washington.

Die Auftritte von Donald Trump und Mike Pence offenbaren in Washington eine Rivalität – und ein Dilemma für die Republikaner: Wenden sie sich der Zukunft zu – oder verharren sie in der Vergangenheit?

Es war beinahe so, als wäre er nie weg gewesen, seit er vor 18 Monaten wenige Stunden vor der Angelobung Joe Bidens fluchtartig das Weiße Haus verlassen hatte. Donald Trump kehrte am Dienstagabend für eine 90-minütige Wutrede im America First Policy Institute unter Applaus erstmals nach Washington zurück, nur einige Blocks vom Amtssitz des Präsidenten entfernt.

Der Ex-Präsident trommelte die alten Botschaften des „Make America Great Again“. Sein Tenor: wie er das Land zur Größe geführt habe und wie es sein Nachfolger zugrunde richte und in „die Knie zwingt“. Ein Desaster mit hohen Spritpreisen, galoppierender Inflation, und eine „Kloake der Kriminalität“ – Trump-Rhetorik, wie man sie seit seiner Inaugurationsrede auf den Stufen des Kapitols kennt, wo er 2017 statt einer Vision ein düsteres Szenario entfaltet hatte.