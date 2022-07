Dominic Thiem steht im Viertelfinale von Kitzbühel

Der Niederösterreicher feiert einen Arbeitssieg gegen Landsmann Sebastian Ofner.

Dominic Thiem hat am Mittwoch das Österreicher-Duell mit Sebastian Ofner nach durchwachsener Leistung gewonnen. Der 28-jährige Niederösterreicher besiegte im Achtelfinale des Generali Open in Kitzbühel den Steirer mit 6:2,3:6,6:3 und trifft nun auf den Deutschen Yannick Hanfmann (Donnerstag, nicht vor 15.00 Uhr/live ServusTV). Thiem steht damit nach Baastad und Gstaad in seinem dritten Viertelfinale in Folge auf der ATP-Tour.

In direkten Duellen auf der Tour mit Österreichern stellte Thiem damit auf 7:3-Siege, gegen Ofner auf 2:0. 2019, als er zum bisher letzten Mal bei diesem Event gespielt hatte, hatte der Ex-Weltranglisten-Dritte im Achtelfinale Ofner ebenfalls besiegt, allerdings wesentlich klarer. In der Folge hatte Thiem damals seinen ersten ATP-Titel in Österreich geholt.

Bereits zuvor hatte sich der Steirer Filip Misolic (20) bei seinem Tour-Debüt überraschend mit 6:4,6:0 über Pablo Andujar (ESP) als erster Lokalmatador für das Viertelfinale qualifiziert. Der Niederösterreicher Jurij Rodionov war hingegen an Roberto Bautista Agut (ESP-3) in zwei Sätzen gescheitert.

(APA)