Eine Stahlrutsche dürfte überlastet gewesen sein. Eine 15-Jährige und ein 16-Jähriger wurden mit Rettungshubschraubern in Spitäler geflogen.

Bei einer Klettertour in Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf) sind am Mittwoch vier Jugendliche aus Niederösterreich zum Teil schwer verletzt worden. Ein 15-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Bub wurden mit Rettungshubschraubern in Spitäler geflogen, bestätigte die Bergrettung Windischgarsten einen Bericht im „ORF Oberösterreich". Ersten Informationen der Polizei zufolge dürfte eine Stahlrutsche im sogenannten Hexenkessel-Klettersteig überlastet gewesen sein.

Maximal drei Personen dürfen laut Polizeisprecherin in dem Flying-Fox hängen. Offenbar waren es zum Zeitpunkt des Unglücks aber mehr. Was dann geschah, war vorerst noch nicht bekannt. Jedenfalls kam es zu einem folgenschweren Unfall mit vier Verletzten einer Jugendgruppe aus dem Bezirk Amstetten. Ein Mädchen (15) wurde ins Krankenhaus nach Kirchdorf geflogen, ein Bub (16) nach Linz. Ein weiterer 16-Jähriger wurde leicht an der Hand verletzt, ein weiteres 15-jähriges Mädchen kam mit der Rettung ins Spital nach Wels, berichtete die Polizeisprecherin.

(APA)