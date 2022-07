Nordkoreas Wirtschaft ist erneut geschrumpft

(c) AFP via Getty Images (KIM WON JIN)

Die Pandemie sowie Sanktionen lassen die desolate Wirtschaft in Nordkorea weiter abstürzen. Nachhaltige Besserung ist nicht in Sicht.

Seit der Pandemie ist Nordkoreas Wirtschaft mehr denn je eine riesige Blackbox: Das Regime in Pjöngjang hält seine wichtigsten ökonomischen Statistiken ohnehin unter Verschluss, und auch internationale NGOs sowie westliche Botschaften haben seit Covid allesamt das Land verlassen. Umso stärkere Bedeutung kommt seither der jährlichen Schätzung der südkoreanischen Zentralbank in Seoul zu, die am Mittwochmorgen ihre jüngsten Zahlen veröffentlichte. Die Indikatoren fielen mehr als deprimierend aus: Nordkoreas Bruttoinlandsprodukt ist demnach das zweite Jahr in Folge geschrumpft.

Im ersten Jahr der Pandemie erlitt das hermetisch abgeriegelte Land mit 4,5 Prozent den größten Wirtschaftseinbruch seit Ende der 90er-Jahre. 2021 schließlich konnte Nordkorea trotz niedriger Vergleichsbasis das Ruder nicht umreißen, sondern rutschte um weitere 0,1 Prozent ab. Zumindest die Forst- und Landwirtschaft konnte sich dank der zuletzt vergleichsweise guten Wetterbedingungen etwas erholen. Alle anderen Branchen liegen am Boden.