Sebastian Vettel beendet Karriere

Der vierfache Weltmeister wird die Königsklasse nach dieser Saison verlassen.

Sebastian Vettel hat nach über eineinhalb Jahrzehnten genug von der Formel 1. Der viermalige Weltmeister wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Das teilte der 35-jährige Deutsche am Donnerstag vor dem Großen Preis von Ungarn in Budapest mit. "Die Entscheidung zum Rücktritt ist mir schwer gefallen, und ich habe viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken", sagte Vettel in einer Mitteilung seines Aston-Martin-Rennstalls.

"Mir ist ganz klar, dass ich als Vater mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte", sagte er als Begründung. 53 Mal stand er als Sieger auf dem Podest. Seine Hochzeit bei Red Bull mit den Titeltriumphen in Serie ist allerdings schon eine Weile her. Im aktuellen Feld holte nur Lewis Hamilton mehr Titel. Hinter dem Briten und Michael Schumacher (beide 7) sowie Juan Manuel Fangio (5) folgt Vettel in der ewigen Bestenliste bereits zusammen mit Alain Prost.

(APA/dpa)