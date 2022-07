Bei den Geflüchteten handelt es sich um indische Staatsbürger im Alter zwischen 17 und 39 Jahren. Österreichweit wurden dem Innenministerium zufolge heuer bereits mehr als 310 Schlepper festgenommen worden.

Wiener Polizisten haben Dienstagabend 22 Flüchtlinge, die in einem Kastenwagen gepfercht waren, befreit. Den Beamten fiel das Auto mit italienischem Kennzeichen auf. Die Männer am Steuer bzw. am Beifahrersitz wurden nervös, als die Polizisten den Laderaum öffneten. Darin befanden sich die 22 indischen Staatsbürger im Alter von 17 bis 39 Jahren. Die Schlepper wurden festgenommen.

Der Kastenwagen war am Dienstag gegen 23.00 Uhr am Neubaugürtel in Rudolfsheim-Fünfhaus unterwegs, als ihn Beamte der Polizeiinspektion Fuhrmannsgasse aufhielten. Die vorne Sitzenden, ebenfalls Inder, wiesen sich mit italienischen Dokumenten aus. Nachdem die Flüchtlinge entdeckt wurden, konnte auch Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sichergestellt werden. Der 24-jährige Lenker und der 29-jährige Beifahrer wurden festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Heuer bereits 310 Schlepper festgenommen

In diesem Jahr wurden dem Innenministerium zufolge österreichweit bisher mehr als 310 Schlepper festgenommen. Das sei eine Steigerung um mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Die Bekämpfung der Schlepperei gehört zu den aktuellen Schwerpunkten der Arbeit der österreichischen Polizei - vor allem auch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit," sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

(APA)