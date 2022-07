Große Aufgaben für die Unternehmensführung

Drucken

Nachhaltigkeitsstrategien müssen künftig mehr sein als Programme zur Erreichung ausgewählter ESG-Ziele.

Das Thema Nachhaltigkeit erobert zunehmend alle Aspekte von Unternehmen und ist somit zu einem wichtigen Managementprinzip geworden. Demnach müssen in der Unternehmensführung neben ökonomischen auch ökologische und soziale beziehungsweise gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden müssen – und das gleichermaßen. „Eine nachhaltige Unternehmensführung zeichnet sich durch die explizite und thematische Berücksichtigung aller relevanten Stakeholderinteressen aus, nicht nur jener der Shareholder“, heißt es dazu in dem Anfang Juni von Christoph Badelt, dem aktuellen Präsident des Fiskalrats, und Werner Hoffmann, Partner bei EY-Parthenon und Leiter des Instituts für Strategisches Management auf der Wirtschaftsuniversität Wien, veröffentlichten Point of View „Nachhaltigkeit als Managementprinzip“. Das bedeute praktisch, dass neben den Kapitalgebern vor allem auch Mitarbeiter und Kunden, zunehmend aber auch der Impact des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft in den Fokus des Managements rücke. Die unternehmensspezifischen, authentischen Nachhaltigkeitsziele und -ansprüche würden sich hervorragend zur Formulierung eines zeitgemäßen, auch am Gemeinwohl orientierten Unternehmenszwecks eignen, so Hoffmann. Von diesem würden sich in weiterer Folge die strategischen Entwicklungsziele und deren operative Umsetzung ableiten. Dabei sei der Anspruch zu stellen, statt Nullsummenspielen mit den dann unvermeidbaren Verteilungskämpfen Win-Win-Situationen für alle relevanten Stakeholder zu schaffen.

Nachhaltigkeit integrieren

Nachhaltigkeitsstrategien müssen den beiden Experten zufolge somit mehr sein als Programme zur Erreichung ausgewählter ESG-Ziele. Vielmehr sollten sie aufzeigen und festlegen, wie Unternehmen durch nachhaltige Geschäftspraktiken, Produkte und Geschäftsmodelle Wettbewerbsvorteile aufbauen, absichern und dadurch in Zukunft ein nachhaltiges Wachstum erzielen und legitimieren wolle. Dies erfordere die konsistente Integration von Nachhaltigkeitszielen und daraus abgeleiteten Initiativen und Maßnahmen in die Unternehmensstrategie und weiche damit von der heute weit verbreiteten Praxis ab, Nachhaltigkeitsstrategien isoliert zu formulieren und zu verfolgen. Die Autoren empfehlen in diesem Zusammenhang, im Thema Nachhaltigkeit nicht primär eine zusätzliche regulatorische und kostenmäßige Belastung zu sehen, sondern vor allem eine Möglichkeit, sich im Wettbewerb wohlüberlegt zu differenzieren und damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufzubauen und für legitimes, profitables Wachstum zu nutzen. Dazu bieten sich mehrere Handlungsfelder an, wie das Geschäftsportfolio, die Wertschöpfungskette, Business Strategy und Geschäftsmodellinnovation. Auf der Ebene des Gesamtunternehmens erlangen daneben auch der gezielte Auf- und Ausbau der „Unternehmensressourcen“ Reputation/Brand Value als nachhaltiges Unternehmen und die damit verbundenen privilegierten Stakeholder-Beziehungen in Zukunft eine zunehmende strategische Bedeutung.

Es braucht Konsequenz

Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement erfordert aber nicht nur eine Ausweitung der Strategieinhalte, sondern auch die Veränderung des Strategieprozesses in Richtung mehr Transparenz und Inklusion interner und externer Stakeholder, heißt es weiter. Gerade durch letztere könne nicht nur das kreative Potenzial zur Entwicklung innovativer Strategien deutlich erhöht, sondern auch die Akzeptanz der erarbeiteten Strategie deutlich verbessert werden, was wiederum vorteilhaft für die Umsetzung derselben sei.

Gefordert ist in Zeiten steigender Anforderungen an die Nachhaltigkeit der unternehmerischen Aktivitäten aber nicht nur das strategische, sondern auch das operative Management. Im Vordergrund steht dabei die konsequente Integration von ESG-Aspekten in die betriebliche Regelsteuerung, also die Planung und das Reporting des Unternehmens. Dazu sei die konsequente und systematische Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in Zielformulierung, Planung, Performance-Management und die Anreizsysteme der Führungskräfte erforderlich. Auch das Risikomanagementsystem muss Bader und Hoffmann zufolge weiterentwickelt und durch die wesentlichen ESG-Risiken sowie um eine Klimarisikoanalyse und -bewertung ergänzt werden.

Ebenfalls relevant wird eine Reihe bereits geltender beziehungsweise geplanter gesetzlicher Vorgaben und Richtlinien. Damit ist jedoch die Chance verbunden, dass durch die hohe Top-Management-Attention für dieses Thema Unternehmen ihr Nachhaltigkeitsmanagement konsequent in allen Bereichen und Ebenen der Unternehmensführung verankern.