Ungewöhnlicher Gewaltausbruch in südsyrischer Drusenregion

Regimetreue Milizen sorgten für einen Aufruhr in der syrischen Südprovinz As-Suwayda (das Symbolbild zeigt syrische Kämpfer im Norden des Landes).

Zahlreiche Tote und Verletzte nach Kämpfen zwischen Einwohnern und regierungstreuen Milizen, die in der Gegend an der Grenze zu Jordanien seit längerem versucht hatten, Einfluss zu nehmen.

Bei einem ungewöhnlichen Gewaltausbruch in der südsyrischen Provinz As-Suwayda sind Berichten zufolge in den vergangenen Tagen mehr als 17 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Es war zu Kämpfen zwischen bewaffneten Einwohnern und Banden bzw. Milizen gekommen, die der Regierung in Damaskus nahestehen.

Die lokale Bevölkerung - mehrheitlich Drusen - hatte sich zuvor seit Monaten zunehmend verärgert gezeigt, dass sich besagte Milizen als Sicherheitskräfte aufspielen, Straßensperren errichteten und Menschen entführten, um für sie Lösegeld zu kassieren.

Die Region an der Grenze zu Jordanien mit ihren rund 400.000 Einwohnern war vom seit 2011 tobenden Bürgerkrieg weitgehend verschont geblieben. Zugleich hatte die Zentralregierung über dieses Gebiet weniger Kontrolle als anderswo im Land. Die regierungsnahen Banden versuchen nun offenbar, das zu ändern. Und so kam es Berichten von Zeugen zufolge am Wochenende zu einem Aufstand, nachdem Milizionäre wieder einmal einen Mann entführt hatten: Aufgebrachte Einheimische errichteten ihrerseits Straßensperren, jagten Milizionäre und belagerten einige ihrer Stützpunkte. Dabei brachen Kämpfe aus.

Inwieweit offizielle syrische Militär- und Polizeieinheiten eingriffen, ist vorerst unklar. Es heißt aber, belagerte Milizionäre seien mit schweren Waffen versorgt worden. Ein Einwohner erzählte, in der Umgebung hätten sich „15 Stunden Krieg" zugetragen. Autos, Solarpanele, Wasserspeicher und Häuser seien zerstört bzw. beschädigt worden.

Neuer Bürgerkrieg?

Die meisten der 17 Toten (die Zahl wurde sowohl von regierungsnahen Medien als auch Vertretern der lokalen Drusen genant) waren offenbar regierungstreue Kämpfer. Die anderen gehörten einer drusischen Bewegung an, die sich „Würdige Männer" nennt.

Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad kommentierte die Vorgänge in der Südprovinz bisher nicht. Es hieß nur, man habe Emissäre entsandt und Verhandlungen begonnen. Ob in der Region, die auch nicht weit von Israel entfernt ist, ein Bürgerkrieg droht, ist unabsehbar.

