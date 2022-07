Deutschlands moderne Kunst im Strafraum besiegelt EM-Traumfinale

Beim deutschen 2:1-Aufstieg gegen Frankreich glänzte nach langer Leidenszeit Alexandra Popp als Mittelstürmerin. Im Finale warten England und ein volles Wembley Stadion.

Milton Keynes/Wien. Die Lobeshymnen wollten nicht abklingen, auch am Tag nach Deutschlands 2:1-Sieg im EM-Halbfinale über Frankreich wurde Doppeltorschützin Alexandra Popp in den Medien gefeiert. „Popp hat den französischen Traum zu Grabe getragen“, schrieb „Ouest-France“, „Popp ist nicht zu bremsen“, der „Guardian“. Als erste Spielerin hat die 31-Jährige in jedem der fünf Spiele getroffen, insgesamt sechs Mal – und rittert damit im Traumfinale gegen England am Sonntag (18 Uhr, live ORF1) mit Beth Mead um den Goldenen Schuh.

114 Länderspiele zählte Popp bereits, ehe sie in England endlich die EM-Bühne betreten durfte. Verletzungen hatten die Wolfsburg-Spielerin (seit 2012) um die deutschen Titelfeiern 2013 und 2017 gebracht. 2021 erlitt sie neuerlich eine schwere Knieverletzung, elf Monate fiel sie aus, das Karriereende stand im Raum. Doch sie biss sich durch und das Schicksal belohnte sie. Dank Corona-Verschiebung war sie beim Turnier dabei, begann es als Joker (traf natürlich auch so) und rückte durch die Infektion Lea Schüllers in die Startelf. Aus der ist sie jetzt im Sturmzentrum nicht mehr wegzudenken, obwohl sie in der Vergangenheit auch bis hin zum defensiven Mittelfeld aufgelaufen ist. Während Nationen wie Spanien oder Frankreich auf eine klassische Mittelstürmerin verzichteten, ist Popp genau dort eine Macht.

Tore ohne Kompromisse

Die Treffer gegen Frankreich untermauerten den kompromisslosen Zug zum Tor: Erst spritzte Popp in einen Querpass und vollendete per Schienbein, dann warf sie mit Anlauf ihren Körper ins Luftduell – zum vierten Mal war sie per Kopf erfolgreich. Laut Opta-Daten kommt die DFB-Stürmerin auf einen xG-Wert – der nach Qualität der Chancen die zu erwartenden Tore ausweist – von 2,74. Sie aber traf sechsmal, immer von innerhalb des Strafraums. Zum Vergleich: Mead kam mit einem xG-Wert von 3,4 auf ihre sechs Tore.

Popp strahlt eine derart wuchtige Präsenz im Strafraum aus, „Mittelstürmer Uwe Seeler schaut im Himmel zu und freut sich“, adelte die „Zeit“. Doch so sehr die 31-Jährige die klassischen Tugenden im gegnerischen Strafraum lebt, so modern und mannschaftsdienlich agiert sie außerhalb davon. Als sie in der hektischen Schlussphase gegen Frankreich einen Ball in der Spitze verlor, sprintete sie bis in den eigenen Sechzehner nach und klärte dort.

Von genau dieser „Defensivlust“ schwärmte Teamchefin Martina Voss-Tecklenburg, die es vermeidet, Einzelspielerinnen hervorzuheben. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist auch der entscheidende Faktor der deutschen Wiederauferstehung nach den enttäuschenden Viertelfinal-Ausscheiden bei der EM 2017 und WM 2019. „So einen Teamspirit wie hier habe ich noch nie erlebt“, bestätigte Popp. „Ich profitiere extrem von den Mädels. Das Ziel ist ganz klar, den Europameistertitel zu holen.“ (swi)