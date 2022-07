Piaggio erzielt höchsten Umsatz der Konzerngeschichte

(c) imago images/imagebroker (imageBROKER/Mara Brandl via www.imago-images.de)

Der italienische Motorroller-Produzent Piaggio hat im ersten Halbjahr 2022 den höchsten Umsatz in der Konzerngeschichte erzielt. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 16,8 Prozent und knackte die Schwelle von einer Milliarde Euro.

Das Betriebsergebnis (Ebitda) stieg auf 152,2 Millionen Euro (plus 5,3 Prozent). Der Nettogewinn wuchs um 3,9 Prozent auf 45,2 Millionen Euro, das ist das beste Ergebnis seit 2008, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Verwaltungsrat beschloss die Ausschüttung einer Dividende für 2021 in Höhe von 8,5 Cent pro Aktie, genau wie im vergangenen Jahr. Piaggio verkaufte im ersten Halbjahr weltweit 320.600 Fahrzeuge (plus 11,7 Prozent).

Bei Motorrollern verzeichnete das Unternehmen einen zweistelligen Anstieg der Verkaufszahlen auf globaler Ebene, insbesondere durch die Marke Vespa. Im Bereich Motorräder schloss Moto Guzzi mit einem 40-prozentigen Umsatzwachstum ein positives erstes Halbjahr ab. Im Sektor der Nutzfahrzeuge wurden im ersten Halbjahr 49.000 Fahrzeuge verkauft (plus 10,8 Prozent) und ein Nettoumsatz von 177,3 Millionen Euro erzielt (plus 26 Prozent). Der Konzern will an seinem Hauptsitz im toskanischen Pontedera eine Abteilung für E-Mobilität einrichten.

