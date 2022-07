Gehen uns bald die Lichter aus?

Die Energiepolitik sollte sich dringend um die wachsenden Probleme der Stromversorgung kümmern. Denn einen großen Blackout überlebt eine Regierung nicht.

Die Frage, ob wir im Winter noch genug Gas haben werden, wird zur Zeit heftig diskutiert. Die Frage, ob der noch viel wichtigere Strom reicht, nicht. Dabei kommen auch hier die Einschläge näher: In den vergangenen Wochen hat es etwa in Wien eine ganze Reihe von regionalen Stromausfällen gegeben. In westlichen Teilen der Stadt beispielsweise drei innerhalb von zwei Wochen.

Eine größere Öffentlichkeit bekommen solche Ereignisse nur, wenn es spektakulär wird. Wenn etwa im Stadion während eines Länderspiels die Lichter ausgehen. Oder wenn im Prater die Fahrgeschäfte stehen bleiben. Was übrigens in den letzten Wochen auch zwei Mal passiert ist.

Die Stromversorgung, bisher ein Musterbeispiel für Verlässlichkeit, ist also ziemlich unsicher geworden. Nicht nur bei uns: London etwa ist in der Vorwoche haarscharf an einem großen Blackout vorbeigeschrammt.