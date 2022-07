Mindestens drei Tote bei Überflutungen in Kentucky

Heftige Regenfälle in den USA

via REUTERS

Nach heftigen Regenfällen sind im US-Bundesstaat Kentucky mindestens drei Menschen gestorben. Eines der Opfer sei eine 81-jährige Frau, sagte Gouverneur Andy Beshear am Donnerstag und fügte hinzu, dass die Zahl der Toten steigen werde. "Ich erwarte zweistellige Todesfälle bei dieser Überschwemmung. Das ist etwas, was wir selten sehen." Der Regen werde in Teilen der betroffenen Bezirke im Osten des Staates weitergehen, es handle sich um eine anhaltende Naturkatastrophe.

Zuvor hatte der Demokrat Beshear den Notstand ausgerufen und von einem der "schlimmsten und verheerendsten Überschwemmungsereignisse in der Geschichte von Kentucky" geredet. Neben den Toten würden Hunderte zerstörte Häuser erwartet. Bilder zeigten überflutete Straßen und weggeschwemmte Autos. Alle möglichen Rettungshelfer seien aktiviert worden. Für Menschen, deren Häuser nicht mehr zu bewohnen seien, würden drei staatliche Parks geöffnet. Zehntausende seien ohne Strom.

