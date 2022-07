Drei Schwerverletzte bei Notlandung von Heißluftballon

Durch ein Unwetter wurde der Heißluftballon mit zehn Insassen abgetrieben und stürzte ab. Drei Personen wurden schwer, weitere sieben Insassen leicht oder nicht verletzt.

Drei Menschen sind bei der Notlandung eines Heißluftballons in Deutschland schwer verletzt worden. Augenzeugen hatten am Donnerstag den drohenden Absturz des abgetriebenen Heißluftballons während eines Unwetters nahe Tübingen beobachtet und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Wenig später sei der Ballon am Boden entdeckt worden. Durch die Notlandung seien drei der zehn Insassen schwer verletzt worden. Die übrigen Insassen wurden leicht oder nicht verletzt.

(APA/DPA)