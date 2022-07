7569 Neuinfektionen, weiterer Rückgang bei Spitalspatienten

Auf die ganze Woche gesehen gab es bei der Spitalsbelegung allerdings ein Plus von 10,6 Prozent. Zudem mussten in den vergangenen 24 Stunden zwölf Tote im Zusammenhang mit Covid-19 beklagt werden.

Die Zahl der coronainfizierten Spitalspatientinnen und -patienten ist weiter zurückgegangen. Von Donnerstag auf Freitag meldeten die Ministerien einen leichten Rückgang von acht Personen. Auf den Intensivstationen, wo derzeit 91 Menschen mit einer Ansteckung behandelt werden müssen, ging die Zahl innerhalb eines Tages um sieben und innerhalb einer Woche um elf Personen zurück. Auf die ganze Woche gesehen gab es bei der Spitalsbelegung allerdings ein Plus von 10,6 Prozent.

Zudem mussten in den vergangenen 24 Stunden zwölf Tote im Zusammenhang mit Covid-19 beklagt werden. In den vergangenen sieben Tagen wurden 103 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie laut dem Gesundheits- und dem Innenministerium seit Ausbruch 19.080 Tote in Österreich gefordert. Die AGES meldete am Donnerstag bereits 20.317 Tote.

Neuinfektionen unter Sieben-Tage-Schnitt

7569 Neuinfektionen wurden innerhalb eines Tages gemeldet. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 8993 neuen Fällen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ging von 736,6 auf 697,3 Fälle pro 100.000 Einwohner zurück. Ein Minus gab es auch bei aktiv Infizierten. Es laborieren derzeit 114.840 Menschen an einer SARS-CoV-2-Infektion, das sind um 3083 Fälle weniger als am Tag zuvor.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Wien mit 1033,6, gefolgt von Niederösterreich, Burgenland und Oberösterreich (782, 735,2 bzw. 617,7). Danach kommen Kärnten (600,4), die Steiermark (538,9), Salzburg (454,4), Tirol (448) und Vorarlberg (424,8). Auch bei den absoluten Zahlen hat die Bundeshauptstadt mit 2119 neuen Fällen die Nase vorne, gefolgt von Niederösterreich mit 1723, Oberösterreich mit 1118, Steiermark mit 878, Kärnten mit 532, Salzburg mit 384, Tirol mit 360, das Burgenland mit 303 und Vorarlberg mit 152 neuen Fällen.

Derzeit liegt die Positiv-Rate der PCR-Tests bei 10,7 Prozent, am Vortag waren es noch zwölf Prozent. Die Testzahlen gingen kurz vor dem Quarantäneende weiter zurück. In den vergangenen Stunden wurden nur noch 81.827 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Das liegt deutlich unter dem Wochen-Schnitt von 104.265. Von den 81.827 Tests waren 71.047 aussagekräftige PCR-Tests.

Effektive Reproduktionszahl fällt unter 1,0

Die von AGES und TU Graz errechnete effektive Reproduktionszahl ist im Vergleich zur Vorwoche von 1,03 auf unter 1,0 - nämlich 0,94 - zurückgegangen. Das bedeutet, dass 100 Infizierte statistisch gesehen 94 weitere Menschen mit SARS-CoV-2 anstecken.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4.732.191 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 4.598.271 Personen.

9437 Impfungen sind am Donnerstag durchgeführt worden, davon waren die meisten - nämlich 7619 - Auffrischungsimpfungen, das heißt vierte, fünfte und jede weitere Impfdosis. 5.426.589 Menschen und somit 60,1 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 314.951 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Am Donnerstag wurden nur noch 124 Erstimpfungen durchgeführt.

Am höchsten ist die Schutzrate im Burgenland mit 67,9 Prozent. In Niederösterreich haben 63,5 Prozent der Bevölkerung eine Grundimmunisierung, in der Steiermark 61,6 Prozent. Nach Tirol (58,4), Wien (58,3), Kärnten (57,3), Vorarlberg (56,8) und Salzburg (56,2) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 55,6 Prozent.

(APA)