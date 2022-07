Bedrohte Ärztin tot in ihrer Praxis aufgefunden

Jene Ärztin, die seit Monaten Todesdrohungen erhielt, wurde in ihrer Praxis tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft schließt ein Fremdverschulden aus.

Die Ärztin aus Seewalchen am Attersee ist tot. Sie wurde Freitagmorgen in ihrer Praxis aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft schließt ein Fremdverschulden aus, wie sie gegenüber der "Presse" bestätigt. Seit Monaten erhielt sie Todesdrohungen, in ihrer Praxis kam es regelmäßig zu Zwischenfällen mit vermeintlichen Patienten. Auf der Straße fühlte sie sich nicht mehr sicher und von der Polizei fühlte sie sich im Stich gelassen.

Bekannt wurde der Fall, als sie Ende Juni auf Twitter ankündigte, ihre Ordination "bis auf Weiteres" zu schließen. Dort berichtete sie ausführlich, wie ihre Odyssee begann und sie sich von der Polizei „zum Abschuss freigegeben“ fühlte. Sie veröffentlichte die Todesdrohungen, die sie von einem „Claas“ erhielt und wie sie, aus Angst vor tatsächlichen Übergriffen, eine Sicherheitsfirma engagierte, weil die Polizei in den E-Mails keine Bedrohungslage sah.

Ärztin stand vor Konkurs

Die über Monate anhaltenden hohen Kosten überstiegen die Einnahmen. Sie stand vor dem Konkurs, war aber, wie sie der „Presse“ erzählte, zuversichtlich, wieder öffnen zu können. Im Juli folgte dann die Ankündigung, dies doch nicht mehr zu schaffen. Ein sicherer Praxisalltag könne nicht gewährleistet werden.

Dabei kam nach Bekanntwerden der vorübergehenden Schließung Bewegung in die Untersuchungen, nachdem sich die deutsche Cyber-Security-Expertin "Nella" der Droh-E-Mails annahm. Binnen weniger Stunden will sie wichtige Indizien für den wahren Verfasser der Todesdrohungen gefunden haben. Der Verfassungsschutz DSN und auch das Landeskriminalamt Berlin nahmen Ermittlungen auf. "Die Presse" berichtete.

Die Untersuchungen werden fortgesetzt, betont die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels.

Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

