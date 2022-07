Dominic Thiems Hoffnungen liegen auf den US-Hartplätzen

Nach dem Dämpfer beim Heimturnier in Kitzbühel geht es nach Übersee. Immerhin die US Open sind dem Ex-Champion wohlgesonnen.

Kitzbühel. Eigentlich war alles angerichtet: Die Auslosung günstig, der Aufwärtstrend mit dem Viertelfinale und Halbfinale in Baastad und Gstaad eindeutig und ein enthusiastisches Heimpublikum im Rücken. Doch Dominic Thiems Traum vom Märchen-Comeback in Kitzbühel ist im Viertelfinale geplatzt. Noch ist der US-Open-Sieger 2020 nicht dort, wo er sich selbst, wo seine Fans ihn haben wollen. Das nächste Kapitel auf dem Weg zurück: die Hartplatz-Saison ab Mitte August in den USA.



„Ich freue mich wieder auf Hartplatz. Die Bedingungen in Gstaad und hier sind auch schwierig gewesen. Je wärmer es ist, umso mehr hauen die Bälle teilweise in der Höhenlage ab“, meinte Thiem in Kitzbühel. Er könne dennoch einigermaßen zufrieden auf seine jüngsten Sandplatzturniere zurückblicken, die Serie Viertelfinale, Semifinale, Viertelfinale sei in Ordnung gewesen.



Nun gilt es, die verbleibende Zeit bis zum Abflug nach Ohio zu nutzen. Fitness und dann ein weiterer Trainingsblock stehen auf Thiems Plan, ehe seine US-Tour ab 14. August in Cincinnati anhebt. In der Woche darauf folgt Winston-Salem und dann ab 29. August die US Open. Für die beiden letzteren Turniere hat Thiem eine Wildcard erhalten. Gerade für das Major-Event in New York eine absolute Seltenheit. „Ein Wahnsinn für mich“, freute sich der 28-Jährige, der sein geschütztes Ranking nach der Verletzungspause nun für ein anderes Turnier verwenden kann. Und Lohn für seine Leistung von 2020, als er in Flushing Meadows seinen bisher größten Triumph feierte.

Kein Bonus mehr im Herbst

Nachdem es in Kitzbühel nicht so gut verlaufen ist wie erhofft, wird sich Thiem am Montag etwa auf Platz 170 der Weltrangliste wiederfinden. Von seinen neun Möglichkeiten, mit dem „Protected Ranking“ zum Zeitpunkt seiner Verletzung (Nummer sechs der Welt) an Turnieren teilzunehmen, hat er bisher fünf verbraucht. Für Cincinnati braucht er das sechste, die restlichen drei kann er bis inklusive 24. Oktober einlösen. Zu diesem Zeitpunkt wartet das Wiener Stadthallenturnier, das allerdings auch eine Wildcard für den Lokalmatador reserviert hat.



Nach Wien gibt es jedoch keinen Bonus mehr. Dann zählt nur noch Thiems aktuelles Ranking. Noch auf Sand und in Kitzbühel hätte er gerne diesen Ranglistendruck von sich genommen. Nun liegen die Hoffnungen auf den US-Hartplätzen.