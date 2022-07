Vertrauen: Polizei, Heer top

Bundesregierung wie Opposition, aber auch die katholische Kirche verlieren.

Wien. Wem, welchen Institutionen, vertrauen die Österreicher? An der Spitze steht die Polizei, gefolgt vom Bundesheer, das einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen hat.



Grund ist wohl der Krieg gegen die Ukraine. Das sind Ergebnisse des APA/OGM-Vertrauensindex. 933 Personen wurden gefragt, ob man einer Institution vertraut oder nicht. Der Saldo daraus ergibt bei der Polizei einen Wert von plus 55, beim Bundesheer von plus 52. Dahinter folgt die Arbeiterkammer mit 50.



Alle drei können dabei gegenüber dem Juli 2021 einen Imagegewinn verzeichnen, am stärksten das Heer mit einem Plus von 20. Die Opposition ist bereits im Negativbereich mit einem Saldo von minus 11 angesiedelt. Am letzten Platz aller Institutionen findet sich die Bundesregierung mit minus 34, knapp davor Medien mit minus 31, Versicherungen mit minus 30 und die katholische Kirche mit minus 27.