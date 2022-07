17-Jähriger flog in Tirol mit Auto 25 Meter durch die Luft

Der junge Fahrer landete in einer Wiese und brachte das Fahrzeug nach etwa 80 Metern zum Stillstand. Er wurde bei dem Unall verletzt.

Ein 17-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend im Bezirk Innsbruck-Land bei einem filmreifen Unfall verletzt worden. Der Bursche geriet auf der Seefelder Straße (B177) von der Fahrbahn und prallte gegen eine Leitschiene. In weiterer Folge wurde der Wagen in die Luft katapultiert. Nach 25 Metern im freien Flug landete der Pkw in einer Wiese, wo der 17-Jährige das Auto nach etwa einer 80 Meter langen Fahrt zum Stillstand brachte, informierte die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr in Fahrtrichtung Gießenbach. Der 17-Jährige kam aus noch unbekannter Ursache in einer lang gezogenen Linkskurve von der Straße ab. Er wurde von der Rettung in die Unfallklinik Innsbruck eingeliefert.

(APA)