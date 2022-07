Rezept: Tomatensauce

Zutaten: 1 große Zwiebel (fein gewürfelt), 1 bis 4 Knoblauchzehen (fein gehackt), nach Belieben Rosmarin, Thymian und Oregano (fein gehackt), 5 EL Agavendicksaft oder etwas Zucker, 5 EL Zitronensaft, 3 kg Tomaten (halbiert und ohne Stielansatz), etwas Öl zum Anbraten, Salz und Pfeffer.

Zubereitung: Die Zwiebel in einem großen Topf mit Öl anbraten. Dann den Knoblauch, die Kräuter, den Agavendicksaft bzw. Zucker und den Zitronensaft dazugeben. Die Tomaten in den Topf geben und alles für 10 Minuten brodelnd kochen. Anschließend die Tomatensauce fein pürieren. In die Gläser füllen, Deckel drauf und für 30 Minuten bei 90 °C im Wasserbad einkochen.

Garnierung: Das Rezept stammt aus dem Buch „Selbstversorgung“ von Marie Diederich (s. unten).