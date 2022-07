Mané, Eintracht und Co.: Neue Reize der Liga

Die deutsche Bundesliga steht in den Startlöchern. Geht es nach dem Willen aller Beteiligten, soll die Meisterschaft nach Jahren der Bayern-Dominanz wieder spannender werden. Doch wie schwierig das wird, zeigt der Transfersommer.

Zwei Dinge waren in den vergangenen Jahren der deutschen Bundesliga gewiss: Der FC Bayern wird Meister und Robert Lewandowski Torschützenkönig. Zumindest eine Serie wird nach dem Abgang des Weltfußballers zum FC Barcelona enden, wenn am Freitag der Anpfiff zur neuen Saison 2022/23 ertönt.



Trost für den Rest dürfte das kaum sein. Denn die Liga ächzt unter der Dominanz der Münchner, selbst Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn sorgt sich vor dem Start der WM-Saison um die Attraktivität der Bundesliga. „Wir möchten aus England nicht hören, wir in Deutschland seien eine Art ,Farmers League‘“, sagte Kahn in einem Interview in „11 Freunde“.



Auch ohne die abgewanderten Torgaranten Lewandowski und Erling Haaland (von Dortmund zu Manchester City) soll die Bundesliga aufregend bleiben – und, geht es nach dem Willen vieler Fans, in der Spitze wieder spannender werden. Wie schwierig das wird, zeigt der Transfersommer der Münchner, die den Lewandowski-Abgang damit beantworteten, in Verteidiger Matthijs de Ligt und Stürmer Sadio Mané zwei Weltklassespieler zu verpflichten. „Wir haben zwei absolute Topstars aus Europa geholt. Natürlich würden wir uns wünschen, dass die Bundesliga mehr von solchen Leuten hat“, sagt Bayern-Präsident Herbert Hainer. Nur: Wenn Dortmund mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi Topqualität verpflichtet, greift der Serienmeister aus München eben noch einmal ein Regal höher.

Hoffnung Frankfurt. Ein zusätzliches Pfund für die Macher bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist es, erstmals seit 25 Jahren wieder einen Europapokalsieger zu stellen, der nicht FC Bayern heißt. Eintracht Frankfurt krönte unter Trainer Oliver Glasner eine furiose Europa-League-Saison und darf nun in der Champions League spielen. Am Freitag (20.30 Uhr, live, Dazn, Sky) bietet die Bundesliga zum Auftakt gleich den passenden Schlager: Frankfurt mit Neuzugang Mario Götze gegen die Bayern mit Mané, de Ligt und den etablierten Stars um Thomas Müller, Joshua Kimmich und Manuel Neuer.



Frankfurts Europa-League-Titel bedeutet auch, dass heuer fünf deutsche Vereine in der Champions League mit von der Partie sind. Wobei das Quartett Bayern, Dortmund, RB Leipzig und Leverkusen nach den üblichen Verdächtigen klingt. Doch in den Vereinswettbewerben unterhalb der Königsklasse sind dieses Mal nicht alte Bekannte, sondern vor allem neue Namen am Start: Union Berlin und Freiburg spielen in der Europa League, der 1. FC Köln tritt im Play-off der Conference League an.