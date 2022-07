Die unverstandene Würzpaste

Vor 100 Jahren wurde Vegemite erfunden, eine starke Paste aus konzentriertem Hefeextrakt. Das Produkt ist Teil der australischen Identität – schmecken tut es auch nur ihnen.

Im „Crossfields“, einem Australian Pub direkt hinter der Wiener Staatsoper, kann man im Kleinen beobachten, was im Großen eigentlich ohnehin ganz klar ist: Wenn Vegemite auf der Speisekarte steht, in Form von dünn bestrichenen Toasts etwa, langen ausschließlich australische Gäste zu. Expats, Reisende, Studierende. Manchmal, sagt Karoline Klezl von der „Crossfields“-Geschäftsführung, würden auch Nicht-Australier ihrer Neugierde nachgeben, doch die von ihnen bestellten, einzelnen Toasts erleiden nahezu alle dasselbe Schicksal: Leicht angeknabbert verbringen sie ihr Lebensende im Biomüll. Daher bietet das Pub Gerichte mit Vegemite auch nur zeitweise an. „Wäre schade“, sagt Klezl, „wenn das angefangene Glas immer schlecht wird.“



Vegemite – das, gelinde gesagt, gewöhnungsbedürftige Produkt also. Schmeckt wie bittere Suppenwürfel, sieht aus wie Rohöl. Oder etwas, womit man den Auspuff abdichtet. Wie kommt es, dass ein Produkt zur Identität einer ganzen Nation beiträgt, aber außerhalb Australiens als ungenießbar gilt? Vor 100 Jahren wurde Vegemite, ein Aufstrich aus konzentriertem Hefeextrakt, erfunden – und in der Folge mussten sich selbst die Australier erst einmal an den Geschmack herantasten. Die Geschichte von Vegemite beginnt eigentlich mit Marmite, der um die Jahrhundertwende in Großbritannien erfundenen Würzpaste aus Hefeextrakt, Reste, die von den Brauereien anfielen. Die Australier liebten Marmite, doch während des Ersten Weltkrieges brachen die Importe ein, der Aufstrich war schlicht nicht zu bekommen. So engagierte der umtriebige Unternehmer Fred Walker den Chemiker Cyril Callister, der zuvor in Schottland gearbeitet hatte und daher wohl mit Brauereien im Allgemeinen und Marmite im Speziellen schon in Berührung kam. 1922 kreierte Callister Vegemite – den Namen lieferte Walkers Tochter bei –, eine dickere und geschmacklich intensivere Variante von Marmite. Ein Jahr später eroberte das Produkt den Markt. Wobei „erobert“ vielleicht zu hoch gegriffen ist. Eigentlich wollte die Paste niemand essen.