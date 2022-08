Drucken

Hauptbild • Arlene Castañeda fördert den Austausch zwischen Österreichern und Filipinos. • Die Presse/Clemens Fabry

In den 1970er-Jahren hauptsächlich als Pflegekräfte nach Österreich gekommen, lebt mittlerweile die zweite und dritte Generation der philippinischen Community hier. Was sie ausmacht – und wann sie Heimweh und wann Fernweh verspürt.

Wenn Arlene Castañeda an ihre Heimat denkt, dann denkt sie an ihre Mutter. Sie denkt daran, wie schön ihr Heimatland ist, wie idyllisch die Landschaft und wie paradiesisch die Natur. Aber auch, wie gewaltig sie sich formieren, welche Schäden sie anrichten kann. Und sie denkt an die armen Kinder.

Arlene Castañeda kommt von den Philippinen. Vor 32 Jahren emigrierte sie nach Österreich. Sie begann in Wien das Studium Deutsch als Fremdsprache, studierte dann Translationswissenschaften. Und sie ist geblieben: Sie wohnt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Wien und arbeitet beim Opec Fonds für internationale Entwicklung. Und weil sie die Erinnerung an ihre Heimat nicht verblassen lassen möchte, fährt sie nicht nur regelmäßig auf den Inselstaat und besucht dort ihre Mutter, ihre Geschwister und den Rest der Familie. Sie hat auch den Verein Sentro gegründet, das Zentrum für österreichische und philippinische Kultur und Sprache.