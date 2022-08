Eine zweite Heimat in der Ferne

Kann man Sehnsucht nach einem Land haben, das man nur aus Erzählungen kennt? Über die Suche nach den eigenen Wurzeln – und über Zuschreibungen von außen.

Das Gefühl, zwischen zwei Kulturen hin- und hergerissen zu sein. Wer Vorfahren in einem anderen Land hat oder selbst aus einem anderen Land kommt, wird es vielleicht kennen. Wo komme ich her? Wo gehöre ich hin? „Irgendwann im Leben sucht man nach seinen Wurzeln“, sagt der Gänserndorfer Philip Weninger. „Auch wenn viele dabei mit unangenehmen Situationen konfrontiert werden.“ Weningers Wurzeln liegen in Cebu, der zweitgrößten Metropole der Philippinen. Seine Mutter ist Anfang der Achtziger der Liebe wegen in Österreich gelandet, 1983 ist schließlich Weninger auf die Welt gekommen.

Die Eltern haben stets darauf geachtet, dass er einen Bezug zu seinem zweiten Heimatland aufbaut, erzählt er. Immer wieder habe er die Sommerferien auf den Visayas verbracht, den Kontakt zu seinen Verwandten gesucht. „Denn auch ich selbst hatte schon früh das Bedürfnis, zu verstehen, wo meine Wurzeln liegen.“ Und weil er das Land, das er nur von kurzen Urlaubsaufenthalten und Erzählungen kannte, noch besser kennenlernen wollte, verbrachte er im Zuge seiner Diplomarbeit mehrere Monate dort und tauchte tief in die Kultur der Filipinos ein.



Hybride Identität. Eine Identität, die das Ergebnis einer Vermischung von Kulturen ist. Nicht alle tun sich damit leicht, meint Weninger. „Man muss die Philippinen auch geschichtlich betrachten. Wir hatten immer schon Einflüsse von verschiedenen Kulturen, die Arbeitsmigration noch gar nicht miteinbezogen. Die ganze Kolonialgeschichte, 350 Jahre spanische Herrschaft, dann die chinesischen, amerikanischen, im Süden bei Indonesien auch islamischen Einflüsse. Wir waren immer schon ein Schmelztiegel.“ Und dazu noch ein Inselstaat: „Das kommt ja noch dazu, jede Region, jede Insel hat so ihre Eigenheiten. Da hat man als Filipino allein schon unterschiedliche Einflüsse.“