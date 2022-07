Auslandsreisen und ihre Folgen

Österreich? Australien! Chile! Malta! Von der reinigenden Kraft von Fahrten jenseits der Grenzen und den Blödsinnigkeiten des politisch-korrekt-sozialen Alltags.

Sie mache nach Möglichkeit nie Urlaub in Österreich, sagte eine Kollegin mit tirolisch-vorarlbergischen Wurzeln, die seit Jahrzehnten in Wien lebt und diese Stadt für die schönste der Welt hält. „Weil ich kann im Inland nicht entspannen", meinte sie. „I will die Leut net reden hören, i bin lieber wo, wo i die Sprach net versteh.“

Zuerst fand ich das abgehoben, tütü, inländerfeindlich und so. Hamma nicht ein schönes Land mit herrlichen Seen, grünen Wäldern, majestätischen Bergen, weiten Graswelten, zauberischen Altstädten, guten Weinen, viel Kultur und so? Da schmützt doch des Eis von meiner Sö wia von am Gletscha im Aprü! Aber dann beruhigte sich der Neuronensturm im Hirn, und aus der Grummelwolke ploppte eine Blase, in der stand: „Eigentlich hat sie nicht so unrecht.“

Gendersektierer*innen

Abstand bisweilen tut nämlich echt gut. Selten kam ich entspannter, aufgeräumter zurück als von (möglichst langen) Aufenthalten etwa in England, Spanien, Australien, Chile oder wie jüngst in Malta: Schon wenige Tage putzen dich durch. Man sollte dabei allerdings heimische Newsportale und (a)soziale Medien (Twitter!) mit Ö-Bezug meiden. Dann bist weg von den Politgiftmischern, dem Parteiengezänk, dem Chatprotokollemist und seinen Streuern, den Impfgegnern, Gendersektierer*innen, Moralis, Alleserklärern, öffentlichen Herummeinern etc. Von fern wird das alles sooo klein.

Man muss dafür indes gar nicht so weit weg: Falls Sie in Ostösterreich leben, testen Sie doch einmal Vorarlberg: Das ist gefühlt fern hinter Bergen, brutal schön, relaxed, die Sprache kaum verständlich, und die Leut in diesem Meta-Ausland ticken anders (so wie die in Wien das für sich reklamieren, aber halt anders anders). S'Ländle entkoppelt und reinigt. Vor allem, wenn Sie die ORF-News meiden.

