Drucken

Hauptbild • Im Kapitel XIII wird die Kamille behandelt: links die echte Kamille, rechts die Hunds- kamille. • Abbildung „Kreüterbuch“

Der Tübinger Gelehrte Leonhart Fuchs gilt als einer der Pioniere der Botanik. Wer die allseits bekannte Zierpflanze Fuchsie sieht, sollte an ihn denken. Sein gewichtiges Hauptwerk von 1543, ein Höhepunkt der Buchillustration, wurde nun nachgedruckt.

Drei Werke erschienen im Jahr 1543, alle drei waren revolutionär und betraten Neuland. Nikolaus Kopernikus rückte mit seinem Werk die Erde aus dem Zentrum des Kosmos und stellte die Sonne in den Mittelpunkt, Andreas Vesal lieferte eine Bestandsaufnahme vom Bau des menschlichen Körpers, die das Fundament zur modernen Anatomie legte, der Tübinger Mediziner Leonhart Fuchs legte ein Werk über Pflanzen vor, das ahnen lässt, wie sich die Botanik nach ihm weiterentwickeln wird.

Leonhart Fuchs war ein viel beschäftigter und streitbarer Mann.

Unglaublich sein Arbeitspensum: Siebenmal hintereinander war er ab 1536 Rektor der Universität Tübingen, als Professor für Medizin legte er sich mit zahlreichen Fachkollegen an, die er für hoffnungslos rückschrittlich hielt. Als überzeugter Anhänger der Reformation kämpfte er dafür, dass alle Professoren den neuen Glauben annehmen oder gefälligst aus Württemberg auswandern sollten, Glaubenszwänge hätten in der Wissenschaft nichts zu suchen. Insgesamt zehn Kinder zeugte er auch noch, ebenso viele Bücher. Er war stets von der Richtigkeit seiner Auffassungen überzeugt, bei allen medizinischen Lehrstreitigkeiten, z. B. ob man sich eher an die alten Araber oder die Griechen halten sollte, fiel sein Name als Erstes. So war er in einem Wechselbad von Anerkennung und Ablehnung, und er genoss das.