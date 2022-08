Drucken

Hauptbild • Stefan Förstel / Die Presse

Ob Lage, Ausstattung oder der eigene Mietvertrag: Wer eine Wohnung via Airbnb vermieten will, sollte einiges beachten.

Virale TikTok-Videos über Businessmodelle von selbst ernannten Entrepreneuren gibt es zuhauf. In großen Buchstaben prangt folgender Satz über einem Kurzvideo: „Du bist 28 und hast gerade deinen Nine-to-five-Job gekündigt, weil du dir ein Business mit 16 Airbnb-Unterkünften und 40 k Umsatz pro Monat aufgebaut hast.“ Dabei lächelt eine junge Frau in die Kamera, die nächsten Schnittbilder zeigen die vermieteten Immobilien. Die Unternehmerin bietet auf ihrer Website Kurse an – um einen vierstelligen Betrag kann das Geschäftsmodell von ihr erlernt werden.



Damit ist sie aber nicht allein, auch in Österreich gibt es immer mehr Menschen, die im großen Stil Immobilien ankaufen oder mieten und dann per Kurzzeitvermietung hauptsächlich an Touristen weitergeben. Aber wie einfach sind solche Vermietungen über die Plattform tatsächlich? Und auf welche Regeln gilt es zu achten?