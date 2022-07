Die Welt retten und mit des Teufels Großmutter singen

„Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“, eine Kinderoper im „Fridays for Future“-Umfeld mit viel Identifikationspotenzial.

Eine Prinzessin im Regenmantel, die Demo-Schilder für Fridays for Future malt. Ein König, der am liebsten Geld in einen Schlitz an seinem Bauch hineinzählt und tatsächlich immer mehr zum Sparschwein mutiert. Und ein Glückskind, das mithilfe von Satans Großmutter das kranke Land von seinem Leid befreit: Die Kinderoper „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ bietet in der Inszenierung von Christina Tscharyiski Identifikationsfiguren und bildhafte Umsetzung charakteristischer Eigenschaften, Hingucker und Anstöße zum Nachdenken.



Denn das Werk, das vor einem guten Jahrzehnt für die Junge Oper Hannover von Stefan Johannes Hanke und Librettistin Dorothea Hartmann kreiert worden ist, seither sechs Neuproduktionen erlebt hat und erstmals in Österreich zu sehen ist, dreht sich um ein „krankes Land“, das vom „Glückskind“ gerettet werden soll. Via Videoprojektion sieht man ein karges Eiland in düsterem Licht, Räuber und Prinzessin kämpfen mit Plakaten für die Rettung der Erde. Einerseits siedelt Tscharyiski die Kinderoper also im Bühnenbild von Dominique Wiesbauer im „Fridays for Future“-Umfeld an und bringt Botschaften wie „Wir sind jung und brauchen die Welt“ unter. Andererseits findet sie zahlreiche Aufhänger, die die Kinder in die Geschichte ziehen: Ob das die (in heutigen Kinderzimmern omnipräsente) Toniebox ist, die anfangs im Zuhause des träumenden Glückskinds steht und nach deren Vorbild sogar die Dirigentin Katharina Wincor im Kostüm einer Toniefigur in ihr präzises Agieren startet. Oder ob die jungen Zuschauer genau wie die Protagonistin einen vorab verteilten Glücksfloh in Händen halten.