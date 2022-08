Kulturschock in Österreich nach der EM

ÖFB-Rekordkulisse muss warten, trotz England-Hit.

Im Old Trafford in Manchester haben Englands Fußballerinnen ihre Heim-EM vor einer Rekordkulisse eröffnet und sie am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion im Finale gegen Deutschland mit einer ebensolchen auch beschlossen. Man könnte also von einem Kulturschock sprechen, der die Lionesses bei ihrem nächsten Spiel am 3. September in der WM-Qualifikation erwartet: Österreich empfängt sie in Wr. Neustadt vor maximal 3000 Fans.

Viel war davon die Rede, Strahlkraft und Schwung dieser EM (insgesamt über 550.000 Fans waren bei den Spielen in Stadien vor Ort) mitzunehmen. Die ÖFB-Frauen leisteten mit starken und sympathischen Auftritten bis ins Viertelfinale ihren Beitrag in Sachen Aufmerksamkeit und Vorbildwirkung. Dennoch werden sie vor weniger Publikum spielen als vor zehn Jahren, von damals datiert nach wie vor der Rekord (3600).