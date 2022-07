Franco Fodas Fehlstart in der Schweiz

Meister Zürich kämpft gegen einen hartnäckigen Torfluch.

Zürich. Fünf Pflichtspiele ohne Sieg, drei Ligapartien ohne Torerfolg und das Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Karabach Agdam – der ehemalige ÖFB-Teamchef Franco Foda hat beim Schweizer Meister FC Zürich einen veritablen Fehlstart hingelegt.

Beim jüngsten Kapitel am Wochenende, ein 0:2 in der Liga in St. Gallen, kam zum eigenem Unvermögen im Angriff auch noch Pech hinzu. Auch konnte Zürich den nach Lecce in die Serie A abgewanderten Toptorjäger Assan Ceesay nicht ersetzen. „Ich kann uns nichts vorwerfen, wir haben alles versucht“, meinte Trainer Foda.

Am Donnerstag wartet in der Europa-League-Qualifikation das Hinspiel beim nordirischen Meister Linfield FC. Foda: „Das Glück wird wieder auf unsere Seite kippen.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2022)