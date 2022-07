Neue deutsche Härte gegenüber der Türkei

Die deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock, bei der Kranzniederlegung am Atatürk-Mausoleum in Ankara am Samstag.

Der Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock zeigt: Ankara kann nicht mehr fix auf Berlins Fürsprache bauen, die Grüne ist weniger konziliant als viele ihrer Vorgänger.

Istanbul/Ankara. Wenn es nach regierungsnahen Medien in der Türkei geht, dann war der Antrittsbesuch von Annalena Baerbock Ende dieser Woche in der Türkei ein Fiasko für die deutsche Außenministerin und ein Triumph für Ankara. Baerbocks türkischer Amtskollege, Mevlüt Çavuşoğlu, habe die deutsche Ministerin „abgewatscht“, jubelte der Fernsehsender A-Haber. „Führt euch bloß nicht auf wie die Oberlehrer“, riet die Zeitung „Hürriyet“ gleich allen europäischen Ministern in Anspielung auf Baerbocks Auftritt: Çavuşoğlu lasse sich nämlich nichts gefallen.



Doch Ankara hat eigentlich keinen Grund zur Freude, denn Baerbock läutete mit ihrer Visite eine neue deutsche Türkei-Politik ein. Sie kritisierte öffentlich die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sprach mit Oppositionellen und Frauenrechtlern – dabei war Berlin bisher bedacht gewesen, Erdoğan nicht zu ärgern. Für die Türkei endete mit Baerbocks Besuch wohl die Gewissheit, sich in Europa auf deutsche Fürsprache verlassen zu können.