Luftgüte: "Situation ist bedenklich"

Kein gutes Zeugnis für die Luftqualität in Österreichs großen Städten. Eine europäische Studie löst Reaktionen aus.

Wien. „Das Ergebnis ist keine Überraschung gewesen“, sagt Judith Schwentner, Vizebürgermeisterin in Graz. Die Grünen-Politikerin ist unter anderem für den Umweltschutz zuständig. „Die Luftqualität hat sich hier nicht verschlechtert, allerdings in einigen anderen Städten, dadurch ist Graz etwas weiter nach hinten gerutscht.“ In einer vor Kurzem veröffentlichten Auswertung hat die Europäische Umweltagentur (EEA) die Luftqualität von insgesamt 344 Ballungsräumen dargestellt. Österreichs größte Städte – Graz, Linz, Wien – haben nicht gut abgeschnitten.



Bei den Daten – es sind keine eigenen Messungen durchgeführt, sondern vorhandene Datensätze verwendet worden – handelt es sich um Durchschnittswerte aus 2019 und 2020. Aufgrund der Coronabeschränkungen kann davon ausgegangen werden, dass die Durchschnittswerte tatsächlich höher sind. Betrachtet wurden die PM-2,5-Werte von Feinstaub. Es sind die lungengängigsten und damit gefährlichsten Partikel. Die Messwerte wurden mit dem Richtwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verglichen – fünf Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dieser Richtwert ist aufgrund neuer epidemiologischer Erkenntnisse erst 2021 verschärft worden.