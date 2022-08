Englands 96-jährige Monarchin applaudierte den siegreichen Fußballerinnen. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz litt im Wembley-Stadion.

Die britische Königin Elizabeth II. hat den englischen Fußballerinnen zu ihrem ersten Sieg bei einer Europameisterschaft gratuliert. Das 2:1 nach Verlängerung im Finale gegen Deutschland im Londoner Wembley-Stadion sei eine "Inspiration für Mädchen und Frauen heute und für zukünftige Generationen", erklärte die 96-jährige Monarchin am Sonntagabend.

Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der das Finale der Fußball-EM der Frauen live im Stadion verfolgt hatte, gratulierte der englischen Mannschaft. "Glückwunsch an die Lionesses zur Europameisterschaft und an die DFB-Frauen für die Weltklasse-Leistung in einem engen Spiel", schrieb Scholz im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Das war ein mitreißendes Turnier und ganz Deutschland ist stolz auf dieses Team."

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) lobte die DFB-Frauen ebenfalls auf Twitter: "Ihr habt uns alle in dieser EM sehr stolz gemacht." Sie fügte hinzu: "Eure Enttäuschung mag im ersten Moment unermesslich sein, aber Ihr seid getragen von Millionen neuer Fans, die Ihr mit Eurer Hingabe und Eurem Teamgeist gewonnen habt."