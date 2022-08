„Presse“-Reporter Alfred Hackensberger erzählt von seinen jüngsten Reportagen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine. Er erklärt, warum er den Eindruck hat, dass es für die Russen nicht gut aussieht und wie in Kiew langsam wieder so etwas wie ein Alltag entsteht.

Gast: Alfred Hackensberger aus Tanjer, Marokko

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

