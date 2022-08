Neue Regeln für die Kreditvergabe

Die Hürde, eine Wohnung zu kaufen, ist ab sofort höher, eine Quote wird vorgegeben und die Laufzeit beschränkt.

Wien. Wer jetzt noch Wohnungen vollständig fremdfinanzieren will, ist zu spät dran. Seit Montag sind die neuen Vergaberichtlinien für Wohnimmobilien in Kraft: Diese betreffen das Eigenkapital, die Kreditrate und die Laufzeit. Mit ihrer Ankündigung zu den Richtlinien hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) schon viel Staub aufgewirbelt. Seit 2018 laufen die Verhandlungen für diese Verordnung, im Frühjahr erfolgte die Begutachtungsfrist, und nun treten die Richtlinien in Kraft. Im Wesentlichen gelten drei neue Obergrenzen: