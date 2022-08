„Giorgia Meloni ist noch eine Neuheit“

Meinungsforscher Lorenzo Pregliasco über Siegeschancen der Rechten in Italien und warum Postfaschisten so beliebt sind.

Wer hat die besten Karten, Italiens Parlamentswahl am 25. September zu gewinnen?

Lorenzo Pregliasco: Die Mitte-rechts-Allianz würde – nach jetzigem Stand – mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Ihr Sieg würde den Trend bestätigen, der sich seit 2018 in Umfragen abzeichnet. Auch begünstigt das derzeitige Misch-Wahlsystem das Bündnis (zwei Drittel der Sitze werden über Parteilisten vergeben, ein Drittel nach Proporz in Einerwahlkreisen; Anm.), da Mitte-rechts-Parteien in den Einerwahlkreisen großteils ebenfalls Favoriten sind. Aber natürlich ist noch nichts entschieden. Selbst wenn dieser Wahlkampf sehr kurz ist, kann er noch einiges verschieben.