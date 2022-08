Gefährliche Machtspiele im Kosovo

Nach einer Eskalation im Norden des Landes legt die Kosovo-Regierung die neuen Einreiseregeln auf Eis. Die USA und die EU fürchten, dass Serbiens Verbündeter Moskau Öl ins Feuer gießen könnte.

Die Szenerie war erschreckend. Im Norden der Stadt Mitrovica heulten Sirenen. Dann überschlugen sich die Meldungen: Es gab Berichte von Schusswechseln zwischen kosovarischer Polizei und bewaffneten Serben. Ja sogar Gerüchte, serbische Truppen seien bereits in den Norden des Kosovo vorgedrungen, machten die Runde. Das Verteidigungsministerium in Belgrad stellte schließlich klar, dass Serbiens Armee die Grenze nicht überschritten habe – zumindest noch nicht. Die jüngste Eskalation zwischen Serbien und dem Kosovo zeigt, wie rasch die Lage in der Region kippen könnte. Die Gefahr ist zuletzt gestiegen – gerade wegen des Kriegs in der Ukraine.