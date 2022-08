Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Al-Qaida-Chef ist tot: Der Anführer des Terrornetzwerkes al Qaida ist bei einem Antiterror-Einsatz am Wochenende in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet worden. „Es wurde Gerechtigkeit geübt“, sagt US-Präsident Joe Biden. Mehr dazu

Pelosi wird in Taiwan erwartet: Trotz massiven Warnungen aus Peking wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh am Dienstag in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht.

Sieben Jahre Haft für Kapitol-Erstürmer: Das Mitglied einer rechtsextremen Miliz ist wegen der Erstürmung des US-Kapitols zu mehr als sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden - die bisher höchste Freiheitsstrafe bei der Aufarbeitung des 6. Jänner 2021. Bundesrichterin Dabney Friedrich verhängte am Montag in Washington eine 87-monatige Haftstrafe gegen Guy Reffitt von der Miliz Three Percenters.

Lichtermeer für oberösterreichische Ärztin Kellermayr: Bei Mahnwachen in Wien und Oberösterreich gedachten zahlreiche Menschen am Montagabend der verstorbenen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr. Sie wurde über Monate hinweg von der Impfgegner-Szene bedroht. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über ein teilweises Alkoholverbot in der Steiermark. Mehr dazu [premium]

Die Insolvenzwelle ist da, endlich! Die hohen Pleitezahlen sind eher ein reinigendes Gewitter, als ein dystopischer Tsunami, schreibt David Freudenthaler in seiner Morgenglosse. Den Standort schütze das vor Steuergeld-fressenden Zombieunternehmen. Mehr dazu