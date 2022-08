(c) Bayreuter Festspiele/Enrico Nawrath

Tomasz Konieczny in der "Walküre"

Tomasz Konieczny wollte sich im zweiten Aufzug in einen Sessel setzen, doch der brach unter ihm zusammen.

Die Premiere der "Walküre" bei den Bayreuther Festspielen am Montagabend war überschattet von einem Bühnenunfall: Tomasz Konieczny ließ sich als Wotan im 2. Aufzug in einen Fernsehsessel fallen - der unter ihm zusammenbrach. Der Bassbariton ließ sich nichts anmerken und biss die Zähne zusammen. Vor dem 3. Aufzug musste der Bayreuth-Pressesprecher allerdings verkünden, dass sich Konieczny bei dem Zusammenbruch derart verletzt habe, dass er sich nicht in der Lage sehe, den Abend zu beenden.

Konieczny biss zwar die Zähne zusammen und beendete den Akt. Nach der Pause musste Festivalsprecher Hubertus Herrmann jedoch das Aus für den Göttervater verkünden. Spontan sprang Koniecznys deutscher Kollege Michael Kupfer-Radecky ein, in Bayreuth eigentlich als Gunther für die "Götterdämmerung" am Freitag gebucht. Ob Konieczny nun seinen geplanten Einsatz bei Teil 3 der "Ring des Nibelungen"-Tetralogie am Mittwoch - als Wanderer im "Siegfried" - singen wird können, ist derzeit noch unklar.

(APA/dpa)