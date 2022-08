Erstes Video von Orca-Angriff auf Weißen Hai

Die Region rund um Südafrika ist bekannt für Weiße Haie. Doch zuletzt wurden immer wieder Hai-Kadaver angespült. Denn Schwertwale (Orcas) greifen dort Haie an und vertreiben ihre Artgenossen.

Auf YouTube ist das weltweit erste Video aufgetaucht, das einen Angriff eines Schwertwals auf einen Weißen Hai zeigt. Entstanden ist es in Südafrika an der Küste des Mossel Beach, aufgenommen von einer Drohne. Auf den Bildern ist zu sehen, wie ein Orca einen Weißen Hai in die Bauchseite beißt, genauer genommen ein Stück herausbeißt und dann wieder vom Hai ablässt.

Beim genaueren Hinsehen, ist zu erkennen, dass der Hai seitlich bzw. auf den Rücken gedreht, mit der weißen Bauchseite nach oben treibt. Die Hai-Forschung konnte bereits bestätigen, dass Schwertwale Haie oft seitlich in den Bauch rammen. Dadurch werden die Weißen Hai in eine Art Schockstarre versetzt.

Orcas haben es auf Hai-Leber abgesehen

Danach beißen die Schwertwale für gewöhnlich die nahrhafte Leber aus der Seite heraus. Im Video sei genau das zu sehen. In manchen Fällen fressen sie auch das Herz der Tiere. Aber sie beißen präzise genau nur die nährstoffreichen Teile heraus, der Rest bleibt unangetastet.



Immer öfters wurden in der Region zuletzt angeschwemmte Hai-Kadaver mit den gleichen Merkmalen gefunden. Außerdem wurden zuletzt mehrere Weiße Haie registriert, die aus dem Gebiet abwanderten. So das Forschungsteam rund um Alison Towner, Biologin des Dyer Island Conservation Trust, einem Forschungsprojekt in Gansbaai, Südafrika.

Einer Studie zufolge haben es die Schwertwale vor allem auf geschlechtsreife Weiße Haie abgesehen. Weil diese nur langsam wachsen und erst sehr spät geschlechtsreif werden, hat das noch negativere Auswirkungen auf die ohnehin schon gefährdete Population in der Region.

„Tauchen“ mit dem Weißen Hai

Die Provinz Westkap, am Kap der Guten Hoffnung, ist bekannt für Weiße Haie. Umstrittene Käfig-Tauchgänge für Touristen stehen auf der Tagesordnung. Doch Orcas sind erst in den letzten Jahren immer häufiger dort angesiedelt.

Worauf es genau zurückzuführen ist, dass Schwerwale ihnen dieses Gebiet streitig machen und die Haie sogar angreifen, wird noch erforscht. Ein derzeit gehandelte Möglichkeit wäre, dass die Wale nicht ausreichend Nahrung finden.

(Red.)