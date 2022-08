Rosenkranz beginnt Hofburg-Wahlkampf am Villacher Kirchtag

Parallel zur Tour wird auch eine Website für den FPÖ-Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl ins Leben gerufen, inklusive Unterstützungsformular.

Der freiheitliche Bundespräsidentenkandidat Walter Rosenkranz beginnt seine Wahlkampf-Tour mit dem Motto "Holen wir uns unser Österreich zurück!". Der Auftakt ist am Mittwoch in Kärnten beim Villacher Kirchtag.

Parallel zur Tour wurde auch die Website https://walter-rosenkranz.at/ ins Leben gerufen. Diese hält etwa ein Unterstützungsformular bereit. Denn auch Rosenkranz muss für sein Antreten zumindest 6000 Unterschriften sammeln.

"Ich freue mich auf die vielen Gespräche in dieser und den nächsten Wochen. Gemeinsam können wir es schaffen, dem Kandidaten des politischen Systems entgegenzutreten und einen Richtungswechsel in Österreich herbeizuführen", spielte Rosenkranz in einer Aussendung auf den derzeitigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen an, der abermals antritt. Die ersten Stationen führen den FPÖ-Kandidaten von Kärnten in die Steiermark und weiter ins Innviertel.

