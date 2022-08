Das Asow-Regiment - ein Parade-Feindbild für Russland

Russland hat das ukrainische Asow-Regiment als „terroristische Organisation“ eingestuft. Wer sind diese Kombattanten - und was bedeutet der Gerichtsbeschluss für die in Russland gefangenen Kämpfer?

Die Kämpfer des nationalistischen ukrainischen Regiments Asow gelten in Russland ab sofort als Terroristen: Der Oberste Gerichtshof Russlands hat das Asow-Regiment am Dienstag als "terroristische Organisation" eingestuft und dessen Aktivitäten in Russland verboten. Das teilte eine Richterin des Gerichtshof der russischen Nachrichtenagentur Tass mit. Für die von Russland gefangen genommenen Mitglieder des Asow-Regiments könnte die Entscheidung eine sehr harte Bestrafung nach sich ziehen - die ostukrainischen Separatisten haben den Kombattanten bereits mit der Todesstrafe gedroht.

Das Asow-Regiment ist eine ausschließlich aus Freiwilligen bestehende Infanterie-Militäreinheit, die sich ursprünglich 2014 als rechtsextreme Freiwilligenmiliz zum Kampf gegen von Russland unterstützte Separatisten in der Ost-Ukraine formiert hatte. Das Ziel: die Vertreibung der pro-russischen Kämpfer von ukrainischem Boden.

Das Regiment und die Einheit der 36. Marinebrigade spielten eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung des Stahlwerks in der ostukrainischen Hafenstadt Mariupol. Erst nach wochenlanger Belagerung und dauerhaftem Beschuss durch die russische Armee ergaben sich die ukrainischen Einheiten der russischen Armee.

Anfang Juni hatten russische Behörden mitgeteilt, dass mehr als 1.000 Asowstal-Kämpfer zu Ermittlungszwecken an unbekannte Orte in Russland gebracht worden seien. Weit mehr als 1000 hatten sich ergeben. Die genaue Zahl ist unbekannt.

Als „Neonazis“ und „Verbrecher“ für Russland

Für Russland sind die „Asowzi“ ein Feindbild. Nach der Einnahme des Hüttenwerks Asowstahl im Mai dämonisierte die russische Propaganda sie als „Neonazis“. Mariopol sei nun endgültig „entnazifiziert.". In TV-Sendungen wurden die Kämpfer als „Verbrecher“ vorgeführt.

Die frühere Führungsebene des Asow-Regiments vertrat zur Zeit ihrer Gründung tatsächlich rechtsradikale Ansichten. Heute stehen diese Positionen nicht mehr im Zentrum; die Einheit ist in die Reihen der ukrainischen Nationalgarde eingegliedert. Doch die Kämpfer eint eine tiefe Ablehnung der imperialen Politik von Russlands Präsident Wladimir Putin und ein patriotisches Selbstverständnis, das durch die Kampferfahrung seit 2014 genährt wird.

Bei dem Angriff auf ein Gefängnis unter Kontrolle der prorussischen Separatisten in der Ostukraine vor wenigen Tagen, bei dem mehr als 50 Gefangene getötet und mindestens 75 Menschen verletzt worden waren, kamen auch zahlreiche Asow-Kombattanten ums Leben. Die russische und die ukrainische Seite machten sich gegenseitig für den Tod der Gefangenen in dem Ort Oleniwka bei Donezk verantwortlich.

(red.)