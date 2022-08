Im Fall des Aufstieges: Austrias und Sturms Los

Wie immer wird vor Beginn einer Qualifikationsrunde bereits die nächste Paarung per Los von der Uefa in Nyon ermittelt. Sturm könnte auf dem Weg in die Champions League einen alten Bekannten treffen. Austria müsste in die Türkei.

Austria Wien hat auf dem Weg in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League eine schwierige Aufgabe zugelost bekommen. Die Wiener treffen im Play-off entweder auf Fenerbahce Istanbul oder den 1. FC Slovacko aus Tschechien. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon. Die Austria hat am 18. August Heimvorteil und tritt am 25. August auswärts an. Der Sieger des Duells steigt in die Gruppenphase der Europa League auf, der Verlierer spielt in der Conference League weiter.

Sollte Sturm Graz die Hürde Dynamo Kiew schaffen, wartet im Play-off der Fußball-Champions-League der Sieger aus Benfica Lissabon gegen Midtjylland. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon. Sturm hat im Falle des Aufstiegs im Hinspiel am 16./17. August Heimvorteil, das Rückspiel findet am 23. oder 24. August statt.

Österreichs Vizemeister trifft zunächst in der dritten Qualifikationsrunde der Königsklasse am Mittwoch in Lodz und am 9. August in Graz auf Dynamo Kiew. Scheiden die "Blackys" in der 3. Qualirunde aus, hat man einen Platz in der Gruppenphase der Europa League sicher.

Im Erfolgsfall würde entweder der portugiesische Großclub oder der dänische Vizemeister warten. Als Favorit in der dritten Qualifikationsrunde am Mittwoch und 9. August gilt das vom ehemaligen Salzburger Meistermacher (2014) Roger Schmidt betreute Benfica. Der Club aus Lissabon war in der vergangenen Saison mit dem von Inter Mailand ausgeliehenen ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro Meisterschaftsdritter und hat im Sommer Darwin Nunez um 75 Millionen Euro an Liverpool verkauft. Geholt wurden unter anderem die Brasilianer David Neres und Joao Victor sowie der Argentinier Enzo Fernandes um laut Transfermarkt.at gesamt rund 33 Mio. Euro.

Midtjylland hat sich in der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League gegen AEK Larnaca aus Zypern erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. Der Club aus Herning ist dreifacher dänischer Meister, hat in der Saison 2020/21 schon Erfahrung in der Champions League gesammelt und dabei gegen Liverpool und Atalanta Bergamo jeweils einen Punkt geholt.