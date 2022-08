"Super-Sergio": Argentiniens neuer Superminister

Nach Wochen vehementer wirtschaftlicher Talfahrt wird der bisherige Parlamentspräsident, Sérgio Massa, nun Finanz-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister.

Er war der Einzige, der übernehmen wollte. Aber sie wollten ihn nicht, als am 4. Juli der bisherige Finanzminister, Martín Guzmán, zurückgetreten war. Sie nominierten einen Technokraten aus der dritten Reihe. Doch nun, nach drei Wochen vehementer Talfahrt, gab es für Argentiniens Präsidenten, Alberto Fernández, und seine mächtige Vize, Cristina Kirchner, kein Wollen mehr. Sie mussten Sérgio Massa ins Kabinett holen. Der bisherige Parlamentspräsident übernimmt ab Mittwoch das Finanzministerium. Und die Ressorts für Wirtschaft und Landwirtschaft gleich mit.

Seit Wochen mussten sich die Argentinier vorkommen wie Passagiere im Rumpf eines lecken Geisterschiffs. Während unter Deck immer mehr Wasser eindrang, blieb es auf der Brücke still. Während der Peso Tag für Tag an Wert verlor, mochte niemand Kommandos geben und keiner übernahm das Ruder. Fernández floh aufs Flachland und weihte dort Kreisverkehre ein, nachdem er systematisch von Kirchner entmachtet worden war. Und die schweigt, offenbar in der Hoffnung, möglichst wenig Gischt auf ihre teure Weste zu bekommen. Aber tatsächlich wissen alle, wer die Kommandos gibt in der regierenden „Front aus allen“: allein sie, Cristina Kirchner.