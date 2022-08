Nancy Pelosi, die eiserne Lady der Demokraten

Nancy Pelosi scheut unbequeme Entscheidungen nicht. Wer ist die Demokratin im dritthöchsten Amt der USA?

„Dagegen sieht Arbeiten wie Spaß aus“, soll Nancy Pelosi die Erziehung ihrer fünf Kinder mit ihrem Alltag als Politikerin einmal verglichen haben. Der Spaß wird heute wohl von Widerstand und Kritik verdrängt, denen sie sich als Sprecherin des Repräsentantenhauses konfrontiert sieht. Das dritthöchste Amt der Vereinigten Staaten bekleidete sie bereits von 2007 bis 2011 – als erste Frau in der Geschichte.

Dabei wollte Pelosi, als Tochter italienisch-amerikanischer Eltern 1940 in Baltimore geboren und im Arbeiterviertel „Little Italy“ aufgewachsen, ursprünglich nicht in die Politik. In die Fußstapfen des Vaters, der Bürgermeister der Ostküstenstadt und ebenfalls Abgeordneter für die Demokraten im Repräsentantenhaus war, sollten eigentlich die Brüder treten. Nach der katholischen Mädchenschule studierte Pelosi dann doch Politikwissenschaften in Washington, heiratete den Unternehmer Paul Pelosi und zog mit ihm nach San Francisco. Sie unternahm in der Lokalpolitik erste Gehversuche und baute für die Demokraten ein Netzwerk für Spendengelder auf, was sich in ihrer künftigen Laufbahn als Vorteil, aber auch als Angriffspunkt herausstellen sollte. 1987 zog Pelosi ins Repräsentantenhaus ein. Dort stieg sie steil auf.

Widerstand gewohnt

Nancy Pelosi ist Widerstand gewohnt. Sie trat offen gegen die Irak-Politik von Bush auf, bot Trump wiederholt die Stirn, ließ sich von Negativkampagnen der Republikaner nicht in die Knie zwingen. Unbeliebtheit erfuhr sie aber auch in den eigenen Reihen. Linke kritisieren sie als „Teil des Establishments“, der rechte Parteiflügel wirft ihr vor, mit Themen wie Antidiskriminierung oder Abtreibungsrechten zu polarisieren. Mit ihren 82 Jahren sei sie außerdem zu alt für das Amt, solle Platz für die nächste Generation machen.

Ihre Beharrlichkeit stellte Pelosi auch wieder rund um ihre Asien-Reise unter Beweis: Trotz zahlreicher Warnungen machte sie sich nach Taiwan auf.