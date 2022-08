Pille danach in Japan? Erst den Mann fragen!

Abtreibungen sind nur in seltenen Fällen gestattet. Und der männliche Partner muss schriftlich zustimmen.

Verhütung ist prinzipiell Sache des Mannes. So jedenfalls sehen es die Beamten des japanischen Gesundheitsministeriums. Zwar könnte eventuell die „Pille danach“ zum Jahresende und nach quälend langen Diskussionen endlich auch im fernöstlichen Inselreich zugelassen werden. Aber nicht so einfach, denn erstens soll der männliche Partner diesem „erheblichen Eingriff“ in die private Planung ausdrücklich zustimmen, und zweitens soll dieses Präparat laut japanischen Medienberichten 100.000 Yen kosten, derzeit rund 700 Euro. Das entspricht so etwa dem Preis, den ein Frauenarzt auch für eine Abtreibung verlangt.

Schon diese finanzielle Hürde führt derzeit dazu, dass in Japan legale Schwangerschaftsabbrüche ausgesprochen selten sind. „In der Realität könnte eine Frau selten diesen Betrag aufbringen, ohne dass der Mann dazu die Genehmigung gibt“, stellt Chiaki Shirai, Professorin an der Uni Shizuoka, fest. In der britischen Zeitung „Guardian“ fordert sie deshalb: „Empfängnisverhütung, Abtreibung, Schwangerschaft und Geburt sollten öffentlich finanziert werden.“