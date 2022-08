Rigoroses Energiesparen in Spanien: Ende der Schaufensterbeleuchtung

Die spanische Regierung verhängt Temperaturlimits für Klimaanlagen und Heizungen.

Die Klimaanlagen brummen in Spanien jetzt im Hochsommer auf Hochtouren. Während draußen die Schattentemperaturen auf bis zu 40 Grad hochkochen, ist es in vielen Geschäften, Restaurants, Kinos, Büros oder auch Flughäfen so kühl, dass akute Erkältungsgefahr besteht. Mit dieser Energieverschwendung soll nun Schluss sein. Spaniens Regierung beschloss vor dem Hintergrund der europäischen Gaskrise einen Sparplan, mit dem sich das Land für eine mögliche Energieknappheit im Herbst und Winter rüsten will.

Einer der Hauptpunkte des Krisenplans ist, dass die in Spanien weit verbreitete Klimaanlage gedrosselt werden muss. Die Innentemperatur in öffentlich zugänglichen Einrichtungen darf von sofort an nicht niedriger als 27 Grad sein. Das Dekret gilt für Amtsstuben genauso wie für Hotels, Gasthäuser, Shops, Airports, Sport- und Kultureinrichtungen sowie Büros und andere Arbeitsstätten. In der kalten Jahreszeit dürfen all diese Räumlichkeiten auf maximal 19 Grad geheizt werden.