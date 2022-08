This Could Be Häfen for Everyone

Die Energiekrise hat immer kuriosere Auswirkungen. Im steirischen Feldbach, der Heimat der EAV, beging ein Mann einen Ba-Ba-Banküberfall, weil er keine Wohnung mehr hat und daher lieber in den Häfen kommen wollte.

Auch eine Möglichkeit, um vom staatlichen Energie-Gutschein zu profitieren.

Die ÖVP hat noch genug Energie, um ihre traditionell-sommerliche Obmann-Debatte zu starten. Nur will gerade niemand aus der Partei den Job von Karl Nehammer haben. Kein Urlaub, und dann muss man zum Schluss auch noch zu irgendwelchen Festspielen gehen, wenn man nicht rechtzeitig einen Absagegrund findet.

Glücklich ist in Zeiten der Energiekrise, wer wenigstens ein günstiges Eigenheim hat, etwa Schildkröten. Wie wichtig so ein Panzer sein kann, zeigte sich in England. Eine riesige Schildkröte überlebte dort, obwohl sie auf einem Bahngleis Halt machte. Krötesk, aber was soll man auch tun, wenn man ohne Reservierung in den überfüllten Zügen keinen Platz mehr kriegt? Das muss diese Verkehrsbeschränkung sein, von der man dieser Tage so viel liest.

In Österreich dürfen seit Montag ja auch Corona-Infizierte wieder in die Öffentlichkeit. Diesem Tag haben die Betroffenen schon entgegengefiebert. Auch Banküberfälle sind Corona-Infizierten damit wieder erlaubt. Sie müssen dabei aber Maske tragen. (aich)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2022)